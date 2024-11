Rio de Janeiro enfrenta intenso calor com temperaturas acima de 36°C

Nesta quinta-feira, a cidade do Rio de Janeiro foi colocada sob o nível 3 de alerta para calor, conforme informações divulgadas pela prefeitura às 12h40. Este patamar é atingido quando as temperaturas oscilam entre 36°C e 40°C e há expectativa de que esses valores se mantenham ou aumentem por pelo menos três dias consecutivos.

As condições climáticas para o dia permanecem estáveis, com o céu variando entre claro e parcialmente nublado, sem previsão de precipitação. Os ventos devem soprar de forma fraca a moderada e a temperatura máxima pode alcançar os 42°C. A umidade relativa do ar poderá registrar índices entre 21% e 30% no final da manhã e à tarde em algumas regiões da cidade. Este nível de alerta é antecedido por outros dois mais críticos, que demandam atenção redobrada.

Orientações para enfrentar o calor extremo

A população é aconselhada a tomar medidas preventivas para lidar com as altas temperaturas:

Aumentar a ingestão de água ou sucos naturais, mesmo na ausência de sede;

Optar por alimentos leves, como frutas e saladas;

Vestir roupas adequadas ao clima, preferencialmente leves e frescas;

Evitar consumo de bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Reduzir a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h;

Manter-se informado sobre os níveis de calor por meio das redes sociais e sites oficiais do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde;

Usar protetor solar para evitar danos causados pelos raios ultravioleta, que podem provocar vermelhidão, sensibilidade e bolhas na pele;

Proteger as crianças com chapéus de abas largas;

Procurar assistência médica em unidades municipais de saúde caso haja sintomas como mal-estar ou tontura decorrentes do calor intenso.

Essas recomendações são essenciais para minimizar os efeitos adversos associados ao estresse térmico que afeta a população carioca neste período.