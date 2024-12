Rio de Janeiro enfrenta calor intenso com máxima de 40°C

A cidade do Rio de Janeiro registrou, às 09h20 desta segunda-feira (2), a entrada no Nível de Calor 2 (NC2), conforme informado pelo Sistema Alerta Rio, órgão meteorológico da Prefeitura. Este nível, segundo em uma escala que se estende até cinco, é caracterizado por temperaturas e umidade entre 36°C e 40°C durante um ou dois dias consecutivos, por um período de quatro horas ou mais.

Atualmente, a cidade enfrenta condições climáticas instáveis devido à aproximação de uma frente fria, com a previsão de atingir máximas de 40°C hoje. O Sistema Alerta Rio indica que essas condições devem persistir ao longo do dia. No entanto, espera-se um alívio nos termômetros na terça-feira (3) e quarta-feira com a passagem da frente fria.

O monitoramento contínuo das condições meteorológicas está sendo conduzido pelo Sistema Alerta Rio. Atualizações sobre o clima serão divulgadas através dos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações.

Em meio a esse calor intenso, a Prefeitura do Rio de Janeiro aconselha a população a aumentar o consumo de água e sucos naturais, mesmo sem sentir sede. Sugere-se também optar por refeições leves, como frutas e saladas, vestir roupas frescas e evitar bebidas alcoólicas com alto teor de açúcar para prevenir desidratação.

Recomenda-se evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h. Para os animais de estimação, passeios devem ser evitados nesse intervalo e é importante verificar a temperatura do solo. “Disponibilize sempre água fresca para seus pets. A hidratação é essencial”, destacou a prefeitura.

Além disso, a população é incentivada a consultar as redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde para informações atualizadas sobre os níveis de calor. É crucial manter a regularidade na medicação diária, especialmente para aqueles com condições como hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca. “Ofereça água frequentemente a crianças e idosos, mesmo que não sintam sede”, reforçou a orientação oficial.

Apesar das altas temperaturas, o Centro de Operações esclareceu que o nível de calor não afeta os estágios operacionais da cidade, que atualmente está no Estágio 1.