Rio de Janeiro caminha em Defesa da Liberdade Religiosa

A Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, que tradicionalmente acontece no 3° domingo do mês de setembro. A 17ª edição, organizada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa – CCIR e o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas – CEAP, acontecerá no dia 15 de setembro, na Orla de Copacabana.

No decorrer de todo o trajeto, apresentações de grupos culturais e falas de representantes religiosos.

A partir das 10h, apresentação do Bloco Filhos de Gandhi, Grupo Cultural Afro Tafaraogi, Associação Cultural Bloco Carnavalesco Orunmilá, Grupo Afro Agbara Dudu, Jongo Filhos de Benedito, Grupo Cultural Zé e Maria, além 10 grupos folia de reis e reisados: Jornada milagres de Jesus (MDJ). Flor Mirim do Oriente, Jornada Manjedoura de Belém, Estrela do Oriente, Penitente de Santa Marta, Folia Manjedoura de Belém, Jornada Divino Espírito Santo (Mirim), Reisado Filhos da Flor (Mirim), A Brilhante Estrela do Oriente, Jornada Manjedoura, Andressa Oliveira e Hilem Moisés, entre outros.

Shows: 14h30 – Rita Benneditto / 15h15 – Pastor Kleber Lucas / 16h – Thiago Thomé / Encerra com a Bateria da Mangueira

Destaque para os shows da maranhense Rita Benneditto – uma das principais vozes da música brasileira contemporânea, e referência das artes com inspiração na cultura afro-brasileira que se manifesta dentro e fora dos palcos, já gravou CDs, DVDs e singles, foi indicada para um grammy e continua construindo uma trajetória de sucesso.

Pastor Kleber Lucas, um dos artistas mais criativos do gospel nacional, com muitos hits na carreira, além de ter participações e regravações com grandes nomes da música brasileira. É pastor e um dos fundadores da Igreja Batista Soul. Vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa em 2013, acumula muitos prêmios por sua obra, incluindo o de Música Gospel do Ano em 2023, ao lado de Caetano Veloso. Sua criatividade e seu trabalho são constantes, lançou recentemente o livro Deus Cuida de Mim.

Thiago Thomé, multifacetado, o ator, músico, compositor, escritor… Não bastasse ter feito shows pelo Brasil inteiro com sua antiga banda Funk Samba Club, Thomé também já levou seu talento a países como África do Sul, Equador e Inglaterra, na Copa de 2014, ITV.

Mesmo sendo uma caminhada no combate à intolerância religiosa, se torna também um ambiente de intercâmbio cultural que acolhe diversidade, uma legítima convivência com diferentes representações culturais e religiosas.

A Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa se destaca como uma das vozes ativas na luta e pela democracia, pelo estado laico e de combate à intolerância religiosa que persiste em toda a sociedade. Nasceu em resposta a episódios que evidenciaram a necessidade de priorizar o respeito à fé. Nesse contexto, a CCIR se protege como um escudo essencial contra os crimes religiosos. E assim, a CCIR, passou a ser um importante instrumento de acolhimentos e denúncias dos crimes de intolerância religiosa. Única no mundo que tem em seu cerne diversos adeptos religiosos, dentre representantes do candomblé, umbanda, bases evangélicas, católicos, budistas, muçulmanos, judeus, wiccanos, hare krishnas, ciganos, mórmons, defensores dos direitos humanos e outros segmentos.

Uma realização Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, CEAP, – Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, CCIR – Comissão de Combate à Intolerância Religiosa com apoio da Rede Globo, Rio Capital do G20 e Cedae.

17ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa

Local: Orla de Copacabana

Dia: 15 (domingo) de setembro – Das 10h às 17h

Logística:

Concentração no Posto 5, a partir das 10h

Avenida Atlântica, pista de lazer, em frente aos números 3.628 e 3.604, esquina com a Rua Sá Ferreira.

Saída da Caminhada, a partir das 13h

Segue até Praça do Lido, finalizando às 17h

Local da dispersão: Pista de lazer no Posto 2

Contará com trios elétricos, 1 tenda, banheiros químicos, aguadeiros, 2 ambulâncias, 4 carrinhos elétricos e posto de verificação de pressão arterial: Canteiro Central da Avenida Atlântica, Posto 5, em frente aos prédios de número 3.628 e 3.604.