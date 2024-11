Rio de Janeiro anuncia programação para o réveillon 

A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou, recentemente, os detalhes da programação para o réveillon de 2025, prometendo um evento grandioso com atrações de renome nacional. Sob a liderança do prefeito Eduardo Paes, o anúncio destacou que a festa terá 13 palcos espalhados por toda a cidade, com três localizados em Copacabana, famoso ponto turístico e epicentro das celebrações.

Um dos grandes destaques será a queima de fogos, que iluminará a orla da Praia de Copacabana por 12 minutos, distribuída em 10 balsas ao longo da costa. A trilha sonora desse espetáculo pirotécnico foi cuidadosamente selecionada para refletir a rica diversidade cultural do Brasil.

Entre os artistas confirmados estão Ivete Sangalo, que fará sua estreia na festa carioca, e os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, cuja apresentação será o único show gratuito de sua turnê esgotada. O palco principal, conhecido como Palco Rio, também contará com shows de Anitta e Xand Avião, além da participação especial da bateria campeã do carnaval de 2024, Unidos do Viradouro.

Uma inovação deste ano é o Palco Gospel, localizado na Avenida Princesa Isabel, na divisa entre Copacabana e Leme. Esta novidade visa atrair um público diversificado, proporcionando espaço para expressões musicais distintas. O prefeito Paes enfatizou o desejo de incluir pessoas de todas as crenças e preferências musicais no evento.

Além disso, o Palco Samba, situado na Rua República do Peru, trará artistas como Pretinho da Serrinha e Marcelo D2. A programação completa promete atrair até 2 milhões de pessoas às areias de Copacabana.

Quanto à segurança e à ordem pública durante as festividades, o prefeito garantiu que as informações detalhadas serão divulgadas em dezembro, com uma colaboração contínua entre a prefeitura e o governo estadual. O presidente da Riotur, Patrick Corrêa, sublinhou a magnitude do evento ao afirmar que “o réveillon do Rio não acontece apenas em Copacabana, mas em todo o Rio de Janeiro”, recordando que a celebração anterior reuniu 5 milhões de pessoas em toda a cidade.

O anúncio oficial ocorreu no Palácio da Cidade e marca o início dos preparativos para um dos eventos mais esperados do calendário carioca.