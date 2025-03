Rio de Janeiro amplia vacinação contra dengue

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro anunciou a ampliação do público-alvo para a vacinação contra a dengue, agora incluindo adolescentes na faixa etária de 17 a 18 anos. Esta ação estará em vigor até o dia 26 de março e visa utilizar as 50 mil doses remanescentes disponíveis para esse grupo prioritário. Além disso, a vacina permanece acessível para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 16 anos que ainda não tenham recebido a imunização.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, destacou que a dengue sempre representa uma preocupação durante o verão, embora os índices atuais sejam significativamente inferiores aos registrados no ano anterior, que foi marcado por uma epidemia tanto na cidade quanto em todo o Brasil.

“Estamos atentos, especialmente considerando que em São Paulo já foram reportados mais de 58 mil casos, com a presença da dengue tipo 3, que pode se espalhar e chegar ao Rio a qualquer momento”, comentou Soranz.

A SMS reitera que a vacina contra a dengue é segura e eficaz, tendo recebido aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Esta campanha é parte integrante do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal, posicionando o Brasil como pioneiro mundial na inclusão deste imunizante na rede pública de saúde.

Em fevereiro, o município registrou sua primeira morte relacionada à dengue deste ano; a vítima era um homem de 38 anos, residente no bairro Campo Grande, na zona oeste da capital. Até o momento, mais de mil pessoas foram diagnosticadas com a doença na cidade.