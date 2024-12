Rio de Janeiro: 430 ônibus incendiados em 10 anos

Uma pesquisa realizada pela Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) revelou que, entre 2014 e 2024, o estado enfrentou um alarmante total de 430 ônibus incendiados em atos criminosos. Esse número resulta em uma média de um ataque a cada nove dias, afetando diretamente a mobilidade urbana nas 25 cidades que registraram esses incidentes.

A capital fluminense lidera o ranking com 239 veículos queimados, seguida por Duque de Caxias e Nova Iguaçu, que reportaram 55 e 24 ônibus incendiados, respectivamente. Esses dados ressaltam o impacto significativo da violência no transporte público da região, onde cada veículo fora de operação pode deixar até 70 mil passageiros sem transporte ao longo de seis meses.

Richele Cabral, diretora de Mobilidade da Semove, enfatizou a perda financeira decorrente desses ataques: “São recursos que poderiam estar sendo investidos na melhoria da mobilidade urbana. Cada ônibus incendiado representa menos um veículo nas ruas e menos investimento na renovação da frota.” Com um custo médio de R$ 850 mil por ônibus, as perdas totais ao longo da última década chegam a impressionantes R$ 365 milhões.

O levantamento também destaca uma tendência positiva nos últimos cinco anos. Entre 2020 e 2024, o número de ônibus incendiados caiu significativamente para apenas 108, resultando em uma média anual de 21 incidentes. Isso contrasta fortemente com os anos anteriores, quando a média anual atingiu 53 veículos queimados.

O ano mais crítico registrado foi 2017, com um total de 94 ônibus atacados. Os dados mais recentes indicam que em 2024 já houve uma queda considerável em relação a 2023, quando foram contabilizados 58 veículos incendiados. O aumento no número de ataques em anos anteriores foi atribuído a eventos específicos de violência, como represálias por conflitos entre grupos criminosos.

Com o intuito de conscientizar a população e as autoridades sobre os danos causados por esses atos de vandalismo, a Semove lançou uma plataforma digital chamada “Ônibus em chamas”, onde é possível acessar informações detalhadas sobre cada incidente registrado desde 2014. A campanha busca destacar o impacto dos incêndios no cotidiano dos usuários do transporte público.

Ao mesmo tempo, um esforço conjunto com o Disque Denúncia está sendo promovido para facilitar o registro e a análise das informações relacionadas aos atos violentos contra o transporte público. As autoridades esperam que essas iniciativas contribuam para a redução dos incêndios e para um ambiente mais seguro para os passageiros.