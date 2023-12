Rio Carnaval lança álbum com os sambas-enredo de 2024

Já estão disponíveis nas principais plataformas digitais as 12 faixas com os sambas-enredo do Rio Carnaval 2024. O álbum completo, lançado neste sábado (2), no Dia Nacional do Samba, traz os hinos oficiais que as agremiações do Grupo Especial levarão para os desfiles do próximo ano no Sambódromo carioca.

Tradicionalmente composta por uma imagem da atual campeã, a capa do álbum traz a imagem de um personagem da comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense de 2023, inspirada na icônica ilustração de 2002, última vez em que a verde e branca de Ramos havia ocupado esse espaço.

Além dos áudios em plataformas como Spotify e Deezer, os foliões também poderão aproveitar os clipes das gravações, liberados gratuitamente no canal oficial do Rio Carnaval no YouTube.

Neste ano, o disco, produzido pela Edimusa, a editora musical da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, foi gravado em uma sala de orquestra da Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio.