Rio Bossa Nossa: Homenageia Tom Jobim com música, esportes e ação social em Ipanema

Para comemorar o Dia Nacional da Bossa Nova em homenagem a Tom Jobim, o Rio Bossa Nossa está de volta e promete agitar as areias de Ipanema nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, marcando o verão carioca com muita música, esporte, sustentabilidade, acessibilidade e ação social. Com os patrocínios de Light, Fairmont, Cerveja Sol, Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de incentivo à cultura e com coparticipação do Sesc, o evento reúne grandes nomes da música e diversas atividades ao ar livre, tudo isso no cenário icônico da Cidade Maravilhosa.

O encontro vem para celebrar o Dia Nacional da Bossa Nova, em 25 de janeiro, em homenagem a Tom Jobim, data que celebra o aniversário de nascimento do artista, um dos precursores do gênero musical. A essência da Bossa Nova, o festival traz toda a leveza e poesia que marcaram o movimento musical nascido há mais de 70 anos. Inspirado no sol, no céu e no mar da Garota de Ipanema, o Rio Bossa Nossa faz um tributo ao estilo que revolucionou a música brasileira, trazendo o desenho melódico que embala corpos com a famosa batida de violão, misturando simplicidade e sofisticação.

Clássicos como “Chega de Saudade” e “Garota de Ipanema” ainda ecoam nas praias cariocas, acompanhados pelo ritmo que parece dançar com a brisa e o balanço das ondas. É com essa mesma malemolência e leveza que o evento convida o público a uma imersão nostálgica e poética na alma da Bossa Nova.

O evento vai ser apresentado pela Garota de Ipanema Helô Pinheiro e tem a curadoria artística do incrível Pretinho da Serrinha, que também realizará uma ação social com Oficinas de Percussão para crianças de várias comunidades.

Além dos shows noturnos, com destaque para a apresentação de Roberto Menescal, DJ Marcelinho da Lua, Em Tom Maior, Hamilton de Holanda, e Orquestra Petrobras Sinfônica e Mario Adnet com o concerto “Tom e Villa Sinfônico”, o festival também oferece uma programação diurna repleta de atividades como vôlei, beach tennis, yoga, futevôlei, ginástica e outros, ideais para quem quer aproveitar o verão de maneira saudável e divertida. Com um formato inclusivo e democrático, o Rio Bossa Nossa é pensado para todas as idades, criando um espaço de lazer para corpo, mente e alma.

O evento contará com aulas gratuitas da Bodytech, durante o fim de semana, com funcional e alongamento, na sexta (24) ministradas pelas professoras Cinthia Podda e Ana Keller; Wolf Fit e dança no sábado (25) com Felipe Barboza e Rômulo de Oliveira) e para fechar o domingo (26), yoga com Jaqueline Mito.

“A Bodytech busca levar saúde e bem-estar para além das academias. Essa parceria com o Rio Bossa Nossa na orla de Ipanema é uma oportunidade de oferecer nossa expertise em atividade física em um ambiente icônico, promovendo qualidade de vida e conexão com a comunidade”, ressalta Eduardo Netto, diretor técnico da rede.

O compromisso com a sustentabilidade é outro ponto alto do evento, que adota práticas como a gestão eficiente de resíduos, compensação de carbono, distribuição de água potável gratuita e o uso de copos reutilizáveis. A acessibilidade também é uma prioridade: a estrutura do festival contará com rampas de acesso, plataformas elevatórias para garantir que todos possam assistir aos shows e banheiros adaptados. Além disso, haverá tradução em libras durante as apresentações, reforçando que o festival será uma experiência verdadeiramente inclusiva.

Com uma vibe leve e envolvente, o Rio Bossa Nossa celebra o melhor da cultura carioca, misturando o passado icônico da Bossa Nova com o frescor do verão e a energia vibrante do Rio de Janeiro. “Estamos trazendo o espírito da Bossa Nova de volta à praia onde tudo começou, resgatando a essência do Rio e proporcionando um festival que une música, esporte e bem-estar“, afirma Emerson Martins da Carioca Entretenimento, idealizador e responsável pelo evento.

Para ver o calendário completo, acesse as redes oficiais do evento