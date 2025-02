Rio: Bandidos atacam delegacia a tiros em busca de resgate de traficante

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está em busca de capturar os responsáveis pelo ataque ocorrido na noite de sábado (15) à 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, que visava o resgate de um traficante.

Descrição do incidente

Relatos e imagens da cena indicam que a entrada de vidro da delegacia foi completamente estilhaçada. Por volta das 22h50, um grupo armado disparou contra a entrada da unidade policial, conforme divulgado pela própria Polícia Civil em nota oficial.

As informações preliminares sugerem que os atacantes tinham como objetivo libertar dois homens que haviam sido detidos horas antes. Estes indivíduos foram identificados como Rodolfo Manhães Viana, conhecido como Rato, considerado o líder do tráfico na comunidade Vai Quem Quer, e Wesley de Souza do Espírito Santo, seu braço-direito. Antes do ataque, ambos foram transferidos para a Divisão de Capturas e Polícia Interestadual, situada na Cidade da Polícia. Na manhã seguinte ao incidente, a Polícia Civil revelou que solicitou a transferência dos dois para um presídio federal.

A corporação ainda esclareceu que o ataque foi supostamente orquestrado sob as ordens de Joab da Conceição Silva, chefe do tráfico na comunidade Rua 7, também localizada em Campos Elíseos.

Atualmente, uma operação policial está em andamento com o intuito de localizar e prender os envolvidos no ataque. As equipes estão concentradas nas comunidades Vai Quem Quer, Rua 7, Santa Lúcia e Rodrigues Alves, todas em Duque de Caxias.

Durante o confronto ocorrido na delegacia, dois policiais ficaram feridos. Ambos foram encaminhados ao Hospital Adão Pereira Nunes e já receberam alta médica.