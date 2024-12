Rico Dalasam passeia por sua carreira em show festivo no Cine Joia

No dia 20 de dezembro (sexta-feira), Rico Dalasam celebra um marco em sua carreira com um show no Cine Joia. Em saudação a um ano do álbum Escuro Brilhante: Último Dia no Orfanato da Tia Guga (2023) e dez anos do seu primeiro single, Aceite-C (2014). Nessa noite, o artista convida os fãs a refletirem sobre sua trajetória, culminando a trilogia iniciada com Dolores Dala Guardião do Alívio e Fim das Tentativas. Garanta seu ingresso aqui.

Uma vez no ano, Rico prepara uma data para comemorar o tempo que já se foi e olhar com carinho para trás, mas também visa o horizonte do futuro. “Passamos pelos três discos e mais algumas coisas novas que estou fazendo. É uma noite de celebrar o que a gente pode fazer por nós mesmos”, afirma o artista.

O novo disco, com dez faixas, destaca uma fase mais pop do artista, unindo suas letras poéticas a beats contemporâneos, e conta com participações de Liniker e Eliana Pittman. Rico também foi selecionado pela Natura Musical, ao lado de diversos artistas, para apoio em seu trabalho. Ao longo de 18 anos, a iniciativa já financiou mais de 600 projetos, incluindo nomes consagrados como Emicida e Dona Onete, promovendo tanto artistas estabelecidos quanto novas vozes na música brasileira.

Sobre Rico Dalasam

Nascido em Taboão da Serra, Rico Dalasam é poeta, cantor e escritor, reconhecido pela sua escrita potente e música ousada. Com mais de sete anos de carreira, Dalasam lançou projetos como Dolores Dala, Guardião do Alívio (2021), Fim das Tentativas (2022) e Escuro Brilhante (2023), consolidando-se como um dos nomes mais importantes do rap no Brasil. Além de sua trajetória musical, Dalasam também se aventurou no universo literário com o podcast Último Dia no Orfanato Tia Guga, baseado em sua experiência de vida.

INFORMAÇÕES GERAIS

Abertura da Casa – 22h

Ingressos

Lote 1: meia R$ 50 / ingresso social R$ 50 / inteira R$ 100

Lote 2: meia R$ 65 / ingresso social R$ 65 / inteira R$ 130

Lote 3: meia R$ 80 / ingresso social R$ 80 / inteira R$ 160

*Ingresso Social mediante à doação de 1kg de alimento não perecível.

Classificação Etária: 18 anos

Endereço: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – São Paulo/SP

Cartões de crédito e débito: Elo, Visa, Mastercard, Diners e American Express (não aceitamos cheques).

Possui área de fumantes e acesso para pessoas com deficiência.