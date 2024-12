Rico Dalasam celebra 9 anos de carreira com show no Cine Joia

O rapper Rico Dalasam está prestes a comemorar nove anos de sua trajetória musical com um evento marcante que promete reunir não apenas sua discografia, mas também seus projetos futuros. Em entrevista à Rolling Stone Brasil, o artista enfatizou a importância dessa celebração, descrevendo-a como “um dia para agradecer e refletir sobre o que podemos fazer por nós mesmos”. Para ele, essa oportunidade de levantar algo do zero é profundamente gratificante.

A apresentação irá abranger diversas fases de sua carreira, incluindo seus três álbuns anteriores e novos projetos que estão por vir. “É uma noite para celebrar nossas conquistas e as possibilidades que criamos ao longo dos anos”, destacou Rico, que recentemente lançou o single “Cartazes”, seu primeiro trabalho desde o álbum Escuro Brilhante.

O evento ainda promove a solidariedade, com ingresso social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Ingressos

Lote 1: meia R$ 50 / ingresso social R$ 50 / inteira R$ 100

Lote 2: meia R$ 65 / ingresso social R$ 65 / inteira R$ 130

Lote 3: meia R$ 80 / ingresso social R$ 80 / inteira R$ 160

*Ingresso Social mediante à doação de 1kg de alimento não perecível.

Abertura da Casa – 22h

Classificação Etária: 18 anos

Endereço: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – São Paulo/SP

Cartões de crédito e débito: Elo, Visa, Mastercard, Diners e American Express (não aceitamos cheques).

Possui área de fumantes e acesso para pessoas com deficiência.