Ricky Vallen em “A Voz Mutante” Dia 1º de fevereiro, no Teatro J. Safra

Ricky Vallen retorna aos palcos com o espetáculo “A Voz Mutante“, uma apresentação que mescla clássicos da MPB e novidades do seu próximo álbum, “Meu Ponto Cardeal“, previsto para o primeiro semestre. Neste show o público participa de uma experiência única, com interpretações marcantes de grandes compositores brasileiros. Entre as canções selecionadas estão “Atrás da Porta” de Chico Buarque e Francis Hime, “Um Dia, Um Adeus” de Guilherme Arantes, “Sangrando” de Gonzaguinha e “Você Não Me Ensinou a Te Esquecer” de Fernando Mendes e Caetano Veloso.

Além dos clássicos nacionais, Ricky Vallen também demonstra sua versatilidade como intérprete ao incluir no repertório sucessos internacionais como “Spending My Time” do Roxette, “I Have Nothing” de Whitney Houston e a icônica “Non, Je Ne Regrette Rien” de Édith Piaf.

O espetáculo também traz novidades autorais, como “Nada Demais”, que foi trilha sonora da novela “Guerra dos Sexos”, e outras faixas que marcaram sua trajetória em novelas da TV Globo, como “Sei Lá”, “Vidro Fumê” e “Pra Ser Amor”. Entre as músicas inéditas, destaca-se “Banho de Piscina”, prometendo surpreender e encantar o público com sua inovação e emoção.

Ricky Vallen em “A Voz Mutante”

Duração: 70 min.

Recomendação: Livre

Gênero: musical

Data: 01 de fevereiro, sábado, às 21h.

Ingressos: entre R$ 30 e R$ 120

Ingressos online: https://www.eventim.com.br/

Bilheteria

Quartas e quintas – 14 às 21h

Sextas, Sábados e Domingos – 14h até o horário dos espetáculos

Aceita os cartões de débito e crédito: Amex, Dinners, Elo, Mastercard, Visa e Hipercard. Não aceita cheques.

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra | 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00