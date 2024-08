Rick Bonadio inclui “Tempestade” da Circus Rock em álbum de novas apostas

A banda Circus Rock alcançou um marco importante em sua trajetória com a inclusão de sua música “Tempestade” na coletânea “Hoje é Dia de Rock” de novas apostas produzida pelo estúdio Midas Music do lendário Rick Bonadio. A faixa aborda temas contemporâneos como ansiedade e insônia.

Bernardo Tavares, vocalista da Circus Rock, revelou detalhes sobre a criação de “Tempestade”. “A música fala basicamente sobre ansiedade e insônia no nosso dia a dia. É uma das poucas letras que escrevemos juntos na banda. Normalmente, eu componho sozinho, mas esse tema impactou a todos nós,” explicou Tavares. Ele destacou que a letra foi concebida há seis anos e continua sendo extremamente atual devido à rapidez e à sobrecarga de informações do mundo moderno.

Musicalmente, “Tempestade” se destaca por sua estrutura única, mesclando rap e poesia com elementos de metalcore e nu metal, sem seguir a tradicional fórmula de versos e refrões. “Ela é basicamente um rock com influências de rap, uma poesia falada até o final. Só tem uma frase que se repete numa parte mais calma,” comentou o vocalista.

O videoclipe de “Tempestade” foi desenvolvido com um conceito simples, refletindo a rotina repetitiva e exaustiva que a música aborda. “Ele entrou mais como um visualizer. Queríamos passar a impressão da rotina e da repetição do cansaço do dia a dia,” disse Tavares. O visualizer utiliza um loop de 40 segundos que se repete, simbolizando a monotonia e a ansiedade cotidiana.

A inclusão de “Tempestade” na coletânea de rock do Midas Music, estúdio e gravadora de Rick Bonadio, é um reconhecimento para a Circus Rock. “Foi bem maneiro entrar na coletânea, porque uma banda de rock estar numa coletânea de rock do Midas é demais”, celebrou Tavares. Ele destacou a importância de adaptar a mixagem da música para um som mais comercial, apesar dos desafios enfrentados.

Além de sua banda, Bernardo Tavares também atuou como produtor na coletânea, contribuindo para a mixagem e masterização de várias faixas. “Minha participação como produtor foi muito complicada, mas também muito gratificante. Recebi mais material do que consegui encaixar, mas finalizei 11 das 17 músicas que saíram,” revelou Tavares, enfatizando a importância de dar visibilidade a novas bandas e talentos.