Richarlison faz dois, mas Tottenham ‘cochila’ no fim e cede empate ao Everton no Inglês

O Tottenham perdeu grande oportunidade de entrar na briga pelo título do Campeonato Inglês ao ceder o empate por 2 a 2 ao Everton nos minutos finais do duelo realizado neste sábado, no Goodison Park, em Liverpool, pela 23ª rodada. A vitória, que escapou entre os dedos, selaria com chave de ouro a grande atuação do atacante Richarlison, que marcou os dois gols contra seu ex-clube.

Richarlison chegou a marca de dez gols no Campeonato Inglês, sendo nove nos últimos oito jogos do Tottenham. Ele é o primeiro a atingir a marca nas cinco principais ligas do futebol europeu (Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e Alemão). Na artilharia do clube no torneio, só está atrás de Son Heung-min, com 12.

O tropeço deixou o Tottenham com 44 pontos, podendo perder posições preciosas na tabela de classificação. O Everton, por sua vez, chegou a 19 e somou mais um importante ponto na luta contra o rebaixamento.

O Tottenham precisou de apenas três minutos para abrir o placar e confirmar o momento mágico de Richarlison. Udogie avançou pela esquerda e cruzou para o brasileiro, que, dentro da área, só empurrou para o gol. Por ter atuado no Everton, optou por não comemorar.

O Everton não se abateu e ameaçou o Tottenham nas bolas aéreas, foi assim que chegou ao gol de empate. Aos 30 minutos, Jack Harrison aproveitou a cobrança de escanteio para cabecear à queima-roupa do goleiro e fazer 1 a 1. O time visitante chegou a reclamar de falta, mas a arbitragem confirmou o gol.

Mas Richarlison não deixou o adversário comemorar por muito tempo e se tornou o único ex-jogador do Everton a marcar contra seu ex-clube nos dois turnos do Campeonato Inglês. Aos 41, o brasileiro arriscou de longe e viu a bola parar no ângulo, um golaço.

No segundo tempo, o duelo foi mais equilibrado. O Tottenham passou a administrar a vantagem e segurar a bola no seu campo defensivo. O time já não era tão eficaz no ataque e assustava apenas em tiros de longa distância. O Everton, por outro lado, pouco ameaçou.

No entanto, já nos acréscimos, o Tottenham “cochilou” e deixou o Everton decretar a igualdade. Aos 49, após cobrança de falta, Jarrad Branthwaite desviou de cabeça para fazer 2 a 2 no apagar das luzes.

O Everton volta a campo no sábado, às 9h30 (horário de Brasília) para enfrentar o Manchester City, no Etihad Stadium. No mesmo dia, às 12h, o Tottenham recebe o Brighton, no Tottenham Hotspur Stadium.