Ricardo Silveira celebra aniversário e 10 anos de álbum no projeto “Soul Jazz Nights”, em Botafogo

O projeto “SOUL JAZZ NIGHTS” recebe no sábado, dia 26 de outubro, às 21h, no recém-inaugurado Musicorum, em Botafogo, um dos maiores nomes da música instrumental brasileira em uma noite de celebração. O guitarrista e compositor Ricardo Silveira faz um show especial com seu Organ Trio, formado pela organista Vanessa Rodrigues e pelo baterista Renato Massa. A apresentação marca não apenas o sucesso da temporada de jazz no Musicorum, mas também a celebração do aniversário de Ricardo Silveira e os 10 anos do álbum “Ricardo Silveira Organ Trio”, lançado em 2014 pela gravadora Adventure Music no mercado internacional.

O show promete uma noite inesquecível, repleta de muita música brasileira e standards internacionais, além de composições próprias de Ricardo e Vanessa. Entre os destaques do repertório, está a icônica “Bom de tocar”, uma composição que se tornou um clássico no repertório de Ricardo Silveira e que traduz perfeitamente o sentimento de amizade e parceria que une os músicos no palco.

Sob direção de Marcelo MDM e produção de Luciana Moisakis, o Musicorum tem se destacado na cena musical carioca com uma programação de alta qualidade, abraçando desde nomes consagrados a novos talentos.

Expoente da guitarra

Ricardo Silveira é uma das principais vozes da guitarra brasileira. Com uma linguagem peculiar e sofisticada, demonstra muita personalidade nas suas composições e performances presentes em sua discografia autoral lançada entre Brasil e EUA em gravações de estúdio e ao vivo. A sua obra autoral conta com mais de 20 lançamentos e uma indicação ao prêmio Grammy Awards.

O seu toque refinado pode ser ouvido em centenas de gravações e shows ao lado de grandes artistas brasileiros como João Bosco, Milton Nascimento, Ivan Lins, Elis Regina, Gilberto Gil, João Donato, Luiz Melodia, Emílio Santiago, Hermeto Paschoal, Ney Matogrosso e Márcio Montarroyos.

Em sua carreira internacional, além dos trabalhos lançados no mercado fonográfico, trabalhou com Herbie Mann, tocou e gravou com diversos músicos da cena instrumental mundial como Hubert Laws, Randy Brecker, Pat Metheny, Don and Dave Grusin, John Patitucci, Lionel Hampton, Jason Miles, Abraham Laboriel, L. Shankar, dentre outros. Atualmente, divide seus trabalhos de shows e gravações com a produção de cursos online, aulas e projetos didáticos.

Serviço:

Endereço: Rua Farani, 18, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ

Dias e horário: sábado, 26 de outubro, às 21h

Ingressos: R$ 80, vendas pelo site https://www.sympla.com.br/evento/musicorum-apresenta-soul-jazz-night-com-ricardo-silveira-organ-trio/2605578

Idealização e produção: Luciana Moisakis

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Rede social:

https://www.instagram.com/ricardosilveiraguitar

https://www.instagram.com/musicorumbar