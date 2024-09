Ricardo Nunes (MDB) fecha o Ciclo de Debates ACSP

Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, será o último sabatinado do tradicional Ciclo de Debates ACSP. O evento ocorrerá terça-feira (24), às 10h, na Associação Comercial de São Paulo. Na oportunidade, representantes da entidade conhecerão as propostas do postulante ao Executivo paulistano, além de fazer suas perguntas sobre temas de interesse da cidade.

Perfil do candidato – Casado com Regina Nunes há 27 anos, é pai de três filhos e avô. Em maio de 2021, assumiu como prefeito da cidade de São Paulo após a morte prematura de Bruno Covas. A Chapa Bruno Covas/Ricardo Nunes foi vitoriosa nas Eleições de 2020.

Empresário, morador da Zona Sul, nascido na cidade que é considerada o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Filiado ao partido político Movimento Democrático Brasileiro (MDB) desde os 18 anos de idade, sempre participou de movimentos em defesa da democracia.

Aos 21 anos, disputou pela primeira vez as eleições para vereador da cidade, mas não entrou na legislatura. Vinte anos depois, em 2012, é eleito com 30 mil votos para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo e reeleito com 55 mil votos, em 2016.

Levou sua experiência de empreendedor ao Poder Legislativo e estudou a fundo a situação econômica do município para propor mudanças consistentes e efetivas. Foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Municipal por seis anos. Sua gestão à frente da Prefeitura tem como diretriz diminuir as desigualdades sociais e fazer de São Paulo uma cidade mais justa, com respeito às diversidades e acolhimento a todos que aqui chegam.