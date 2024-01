Ricardo Nunes diz ter ficado muito chateado com saída de Marta e que esposa chorou

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse ter ficado chateado com a saída de Marta Suplicy da Prefeitura de São Paulo para ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) na disputa das eleições municipais

“Fiquei muito chateado. Minha esposa até chorou. A gente não esperava. Era um trabalho de três anos com uma relação de proximidade. Todas as estratégias nunca foram escondidas e sempre foram tratadas com muita transparência. Não seria verdadeiro se não dissesse que fiquei muito chateado”, afirmou ele em entrevista ao UOL nesta quarta-feira (24).

Nunes, por outro lado, se esquivou ao ser questionado se preferiria enfrentar Boulos ou Tabata Amaral em um eventual segundo turno. Disse que não se escolhe adversário e que, em pesquisas de segundo turno, ele ganha com bastante diferença de qualquer um dos rivais.

“Talvez uma maior diferença entre um perfil e outro seja com o Boulos. Eu respeito às leis e ele não; sempre trabalhei muito e ele nunca. Sempre defendi a ordem e o progresso e ele é um pouco da desordem.”

O atual prefeito disse ainda ver o apoio de Jair Bolsonaro (PL) como importante e ressaltou a liderança do ex-presidente.

“É inegável que temos em Bolsonaro um grande líder. Foi eleito presidente e, por um percentual bem pequeno, perdeu as eleições no segundo turno. Como todos, tem suas qualidades e defeitos, mas temos que reconhecer a liderança dele. Às vezes, esquecemos que estamos em um sistema democrático e precisamos respeitar todos os campos.”