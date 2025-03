Ricardo Molina é investigado após caso de violência doméstica

O perito Ricardo Molina, de 73 anos, foi detido após uma confusão em sua residência, no bairro Caminhos de São Conrado, em Campinas, no último sábado (8). Segundo a Polícia Militar, ele teria colocado fogo em roupas e papéis durante uma discussão com a companheira, o que levou os agentes a intervir.

Após o ocorrido, Molina e a mulher foram encaminhados para atendimento médico e posteriormente prestaram depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher. A Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como violência doméstica e contravenções penais. Durante a abordagem, a polícia apreendeu um canivete que estava com o perito.

Denúncias anteriores

Essa não é a primeira vez que Ricardo Molina se vê envolvido em um caso de violência doméstica. Em 2023, sua ex-esposa, Janinne Jasem, o acusou de agressões físicas, psicológicas e patrimoniais. Na época, vídeos divulgados por Janinne mostravam discussões e ameaças, incluindo ataques a objetos da casa e até ao cachorro do casal.

Janinne afirmou temer por sua segurança e declarou: “Eu tenho pesadelos de que estou sendo assassinada ou sequestrada. Eu não saio de casa se meu namorado não estiver comigo.”

Molina, por sua vez, alegou que os conflitos começaram após ele ter descoberto uma suposta traição, o que foi negado por Janinne. Após a denúncia, ela obteve uma medida protetiva, e o caso segue sob investigação na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas.