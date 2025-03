Ricardo Maurício: um tricampeão a serviço dos novos talentos da Stock Light

Em novembro de 2024, Ricardo Maurício alcançou mais uma marca histórica na BRB Stock Car Pro Series. Com o segundo lugar na corrida principal da penúltima etapa daquele ano, em Goiânia, o paulista tornou-se o piloto em atividade com mais pódios, 92, e o segundo em toda a categoria, somente atrás dos inalcançáveis 158 top-3 obtidos pela lenda Ingo Hoffmann. Em 2025, além de iniciar novo ciclo, correndo a partir deste ano com a Cavaleiro Valda, Ricardinho vai compartilhar um pouco da sua experiência na Stock Light e será uma espécie de padrinho dos pilotos das equipes SG28 Racing e Artcon Racing (campeã da categoria de acesso no ano passado com Arthur Gama), capitaneadas por Carlos SG.

Em 2025, a SG28 Racing terá no seu grid da Stock Light os catarinenses Juninho Berlanda (tricampeão e maior vencedor da história da Turismo Nacional) e Bruna Tomaselli. Já a Artcon Racing vai contar com o paulista radicado em Goiânia Mathias de Valle (vice-campeão da TN em 2002 e dono de duas vitórias na Light) e o paulista Lucca Zucchini, vencedor de duas provas na BRB Fórmula 4 Brasil e que fará sua estreia neste ano na categoria de acesso.

A chance de servir como referência no grid da Stock Light nesta temporada é resultado de uma amizade que nasceu há uma década. “Durante meu período no Brasileiro de Marcas tive a oportunidade de conhecer muita gente boa. E fiz amizade com o Carlos SG naquela época. Fiquei muito feliz com o envolvimento dele na Stock Light. Foi aí que surgiu a oportunidade de firmarmos essa parceria. Estaremos juntos nos finais de semana de etapa, e vou buscar ajudar os pilotos da equipe com toda a experiência que acumulei ao longo desses muitos anos na Stock Car e no automobilismo como um todo”, contou Ricardinho.

Celeiro inesgotável — Desde 2023, a Stock Light entrega ao campeão a maior premiação do automobilismo brasileiro: o equivalente a R$ 2,5 milhões em insumos para que o piloto possa usar como impulso e incentivo para ascender ao grid da Stock Car na temporada seguinte. Zezinho Muggiati foi o primeiro a fazer jus ao prêmio e correu no ano passado pela KTF Sports, enquanto Arthur Gama foi o campeão da Light em 2024 com a Artcon Racing.

Ricardo Maurício, que chegou à Stock Car depois de acelerar no automobilismo europeu e ter sido membro do consagrado Red Bull Junior Team, enxerga na Stock Light o melhor caminho para quem almeja ser bem-sucedido no automobilismo brasileiro. “Cada vez mais, a Stock Pro está cheia de talentos revelados na Light. Se considerarmos mais recentemente, entre esses grandes nomes estão o Daniel Serra, Felipe Fraga, o próprio Gabriel Casagrande, Felipe Baptista, Zezinho Muggiati e o Arthur Gama, todos com carreira de enorme sucesso”, disse.

“Então, vejo a Stock Light como um celeiro inesgotável para a revelação de pilotos. A iniciativa do Carlos é muito importante para que possa compartilhar minha experiência com essa molecada e ajudar com um pouco de tudo: seja acompanhando as câmeras onboard, atuando como coach, na estrutura da equipe, com estratégia de corridas e do campeonato. Será muito bom e muito importante”, destacou.

Por fim, Ricardo Maurício fala sobre seu grande foco para 2025. Agora com a Cavaleiro Valda, o experiente piloto de 46 anos tem como objetivo seguir entre os protagonistas da Stock Car para continuar quebrando recordes e pavimentar ainda mais seu caminho entre os maiores da categoria.

“Foram anos maravilhosos com o Rosinei Campos, o ‘Meinha’. Andamos juntos desde 2009 e vivenciamos várias mudanças, de carro e também de regulamento. Agora estamos abrindo uma nova era com a geração SUV, trazendo um novo paradigma para a Stock Car, com muito mais tecnologia e conectividade. Super animado por começar um ciclo com a Cavaleiro Valda, equipe que cresceu muito nos últimos anos, com poles e três vitórias. Se Deus quiser, estaremos lá, brigando pela ponta”, concluiu.

A temporada 2025 da Stock Light começa nos dias três e quatro de maio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no mesmo fim de semana em que a BRB Stock Car Pro Series abre a revolucionária era SUV de carros.



Ricardo Maurício

Data de nascimento: 07/01/1979 (46 anos)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Carreira na BRB Stock Car Pro Series

Corridas: 341

Vitórias: 37 (quinto maior da história da Stock Car)

Pódios: 92 (segundo maior da história)

Poles: 20

Voltas mais rápidas: 35 (terceiro maior na estatística)

Títulos: 3 (2008, 2013 e 2020)

Equipe atual: Cavaleiro Valda