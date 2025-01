Ricardo Lewandowski discute combate a fake news com ministro da Justiça da França

Na última sexta-feira, 10 de janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, esteve em missão oficial na França, onde se reuniu com seu homólogo francês, Gérald Darmanin, em Paris. O principal objetivo do encontro foi discutir a colaboração entre os dois países no combate à desinformação, um tema de crescente relevância nas democracias contemporâneas.

A reunião contou também com a presença do embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva Tavares. Durante o encontro, os ministros expressaram sua preocupação em relação ao uso indevido de tecnologias digitais para disseminar informações falsas, especialmente durante períodos críticos como eleições e crises sanitárias, fenômenos evidenciados durante a pandemia de COVID-19.

Em uma declaração conjunta, Lewandowski e Darmanin enfatizaram o compromisso de suas nações, reconhecidas como duas das principais democracias globais, em fortalecer as liberdades fundamentais e desenvolver estratégias integradas para proteger o Estado Democrático de Direito frente aos desafios contemporâneos.

Além do foco na desinformação, os ministros abordaram a necessidade de acelerar a cooperação jurídica internacional e intensificar ações contra o crime organizado transnacional, incluindo questões relacionadas ao tráfico de drogas e pessoas.

O encontro entre Lewandowski e Darmanin representa um avanço nas relações bilaterais entre Brasil e França, que têm cultivado uma parceria estratégica desde 2006. Este diálogo foi reafirmado em 2023 durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil, quando ambos os líderes assinaram um plano de ação visando implementar essa parceria. No documento, ambos reiteraram seu compromisso com a democracia e os direitos humanos.

Na agenda do ministro Lewandowski também estava a participação no 1º Encontro de Alto Nível do International Research Center (IRC), realizado nos dias 9 e 10 de janeiro na capital francesa. Durante este evento, um memorando de entendimento foi assinado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Universidade de São Paulo (USP) e o Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Esse acordo visa fomentar pesquisas acadêmicas focadas nas políticas públicas do ministério, com especial atenção ao desenvolvimento sustentável, à proteção dos direitos dos povos indígenas e ao combate à criminalidade na Amazônia.

Estabelecido em 2023, o IRC busca promover a colaboração interdisciplinar entre pesquisadores da USP e do CNRS em diversas áreas como ciências sociais, meio ambiente, oceanografia e tecnologias quânticas. O centro também se dedica a desenvolver soluções para enfrentar os desafios globais atuais.