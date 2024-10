Ribeirão Rock Festival reúne grandes tributos do rock, atividades para crianças e mais em três dias de festa

O fim de semana de 25 a 27 de outubro de 2024 promete agitar Ribeirão Pires com a realização do Ribeirão Rock Festival, um evento que trará ao palco tributos às maiores bandas de rock mundial, além de uma ampla programação de lazer para toda a família. Organizado pela DMRZ Produção e Eventos Artísticos, em parceria com a Spajare Beer e o apoio da Prefeitura Municipal, o festival acontece na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, em um espaço que une música, diversão e ações solidárias.

O público poderá curtir shows de tributo a bandas como Bon Jovi, Metallica, Kiss, Queen, Guns N’ Roses e Mamonas Assassinas, com apresentações espalhadas pelos três dias de evento. Além dos shows, haverá praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, brinquedos e atividades recreativas para crianças.

O destaque do festival é, sem dúvida, a sequência de tributos a algumas das bandas mais icônicas da história do rock. Na sexta-feira, 25 de outubro, a partir das 17h, o festival abre com uma programação intensa, que culmina no show de tributo à banda norte-americana Metallica, uma das mais influentes no gênero heavy metal. A apresentação está marcada para as 20h e promete embalar os fãs com os maiores sucessos da banda.

No sábado, 26 de outubro, as atividades começam mais cedo, ao meio-dia, com um dia repleto de rock. O palco receberá um tributo à banda Bon Jovi às 14h, seguido pelas bandas Makna às 17h, e Cólica Renal, às 20h. Esses shows prometem agradar desde os amantes do hard rock até aqueles que curtem o som mais alternativo, com interpretações que vão desde os clássicos dos anos 80 e 90 até músicas contemporâneas.

No domingo, 27 de outubro, último dia do evento, o festival fecha com chave de ouro com tributos a Kiss, Queen e Guns N’ Roses. As apresentações começam às 14h com o show inspirado na performance teatral e energética do Kiss, seguido às 17h pela homenagem ao Queen, com suas baladas épicas e hits imortais. Para encerrar a festa, às 20h, um tributo à irreverente e explosiva banda Guns N’ Roses promete agitar o público até o último minuto.

O evento foi planejado para oferecer uma variedade de atividades, atraindo famílias e pessoas de todas as idades. Para os pequenos, haverá brinquedos e atividades recreativas, garantindo que as crianças também possam se divertir enquanto os adultos curtem as apresentações musicais. A praça de alimentação, por sua vez, trará opções variadas de comida, bebidas e sobremesas, transformando o espaço em um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade.

Mais do que um festival de rock, o Ribeirão Rock Festival tem um importante caráter social. A entrada para o evento será mediante doação voluntária de alimentos não perecíveis ou ração para pets. Todas as doações arrecadadas serão destinadas a instituições de caridade de Ribeirão Pires e região, ajudando a alimentar famílias e animais em situação de vulnerabilidade. Segundo os organizadores, a expectativa é de que o evento possa não apenas entreter, mas também proporcionar um impacto positivo na comunidade local.

Programação do Ribeirão Rock Festival:

Sexta-feira (25) – das 17h às 22h

20h: Metallica

Sábado (26) – das 12h às 22h

14h: Bon Jovi

17h: Makna

20h: Cólica Renal

Domingo (27) – das 12h às 22h

14h: Kiss

17h: Queen

20h: Guns N’ Roses