Ribeirão Preto recebe festival Arena Prog no próximo sábado (28)

Os amantes do rock progressivo vão ter no próximo sábado (28/9) uma programação esperada. O Arena Prog, festival que acontece no Teatro de Arena Jaime Zeiger – localizado no Morro do São Bento, leva os clássicos do Pink Floyd, interpretado pela banda Echoes PFSP, para o público de Ribeirão Preto e região. Além da atração principal da banda, o evento ainda recebe o DJ Freddy Batista, tocando os clássicos da discotegacem 100% vinil. No local, haverá praça de alimentação com cervejas e chopes artesanais, junto com uma decoração e ambientação em todo o espaço. Ingressos para o festival podem ser adquiridos no site bilheto.

A complexidade da instrumentação sonora do rock progressivo, que une a tecnologia e a rusticidade do estilo, somados às letras repletas de poesia e filosofia, além dos elementos visuais e efeitos de luzes – prometem transportar o público uma viagem psicodélica. “Toda essa experiência estética-musical vai acontecer no magnífico Teatro de Arena, que oferece o espaço e a energia perfeitos para viver e explorar ainda mais essa experiência”, comenta Horácio Silveira, produtor do evento.

A banda que vem diretamente de São Paulo, a Echoes PFSP, se apresentará em três atos. O primeiro, chamado de “Live at Pompeii”, será uma reprodução na íntegra de um dos mais emblemáticos momentos do rock progressivo: a apresentação única do Pink Floyd nas ruínas de Pompeia nos anos 1970. Já o segundo, “The Dark Side of the Moon”, é inspirado no álbum de mesmo nome que completou 50 anos em 2023 e é considerado um dos mais importantes e vendidos da história do rock. “Full Pink Floyd” – uma apresentação dos clássicos da banda encerra a programação.

As canções “Another Brick in The Wall”, “Comfortabely Numb”, “Time”, “Mother”, “Hey You”, “Us And Them” e “Wish You Were Here”, serão interpretadas de maneira fiel pela banda Echoes PFSP. Já são mais de 1.000 apresentações por todo o país, passando por Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, entre outros estados.

Serviço:

Arena Prog – com show da banda Echoes PFSP

Data: 28 de setembro, sábado

Horário: abertura às 17h

Local: Teatro de Arena Jaime Zeiger – Jardim Mosteiro, Morro do São Bento, em Ribeirão Preto

Ingressos: https://bilheto.com.br/comprar/2678/arena-prog-%EF%BF%BD-celebracao-pink-floyd-em-3-atos

Até 27/9

R$ 100,00 (inteira)

R$ 50,00 (meia)

R$ 50,00 (ingresso solidário mais 1 kg de alimento)

No sábado (28/9)

R$ 120,00 (inteira)

R$ 60,00 (meia)

R$ 60,00 (ingresso solidário mais 1 kg de alimento)