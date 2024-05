Ribeirão Pires vai retomar Fórum Municipal de Educação

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, está retomando a criação do Fórum Municipal de Educação, o que norteará os debates, acompanhamentos e avaliações referentes ao Plano Municipal de Educação, do decênio 2015-2025. A ação da pasta também obedece a lei municipal nº 5.995, de 30 de junho de 2015.

O primeiro encontro para dar início às discussões do Fórum Municipal de Educação ocorrerá no dia 13 de junho, às 18h30, na EM (Escola Municipal) Profº. Valberto Fusari, na Rua dos Autonomistas, 126, no Jardim Itacolomy. O evento é aberto ao público.

É por meio destes fóruns que a sociedade civil, em conjunto com a Administração Municipal, pode formular políticas educacionais nos territórios municipais. Os encontros realizados por meio do Fórum Municipal de Educação servem, também, para ser referência na distribuição de dinâmica do funcionamento do Fórum Nacional de Educação.

“A retomada do Fórum Municipal de Educação é importante, pois amplia o debate das políticas públicas educacionais junto à sociedade civil. Além disso, essa retomada também segue diretriz de lei municipal de 2015. Queremos que todo os moradores de Ribeirão Pires participem dos debates e da retomada do fórum”, declarou o secretário interino de Educação e Cultura, João Favaro.

Para a orientadora educacional da rede municipal de ensino, Viviane Antunes, o Fórum Municipal de Educação tem objetivo de debater a política educacional no município e também de coordenar as conferências municipais.

“O Fórum também nos auxilia a avaliar a implementação de suas deliberações e promover as articulações necessárias entre os correspondentes fóruns de educação do Estado, do Distrito Federal e da União. Cabe ainda ao Fórum Municipal de Educação, acompanhar a implantação e implementação da legislação específica da Educação Básica no Município, assim como promover estudos e debates sobre essa política”, explicou.