Ribeirão Pires vacinou 1.500 cães e gatos em 2024

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), aplicou cerca de 1.500 vacinas antirrábicas em cães e gatos da cidade ao longo deste ano. A ação faz parte das iniciativas do município em proteção à saúde pública. Em 2024, a Prefeitura realizou vacinação na Vila do Doce, além da imunização de rotina durante a semana, realizada pela equipe no Centro de Controle de Zoonoses.

Durante todo o ano, em conjunto com a Feira de Adoção de Cães e Gatos, o Centro de Controle de Zoonoses ofertou a imunização gratuita na Vila do Doce – sempre no último sábado de cada mês. A iniciativa consolidou-se como uma estratégia para ampliar o alcance da vacinação, promovendo a saúde pública e ajudando a Prefeitura a aumentar o estoque de doses disponibilizadas pelo Governo do Estado.

“Disponibilizar a vacinação na Vila do Doce facilitou o acesso da população e já se tornou uma tradição. As pessoas sabem que nessa data poderão vacinar seus animais e aproveitar o passeio de fim de semana para garantir a imunização dos animais”, destacou o médico veterinário e coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Paulo Sérgio França.

O Centro de Controle de Zoonoses realiza atendimentos às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h. Os moradores que desejarem vacinar seus animais devem agendar pelo telefone (11) 4824-3748. A vacinação ocorre no próprio Centro de Controle de Zoonoses, localizado na Rua Catarina Rios Giachello, 185, Jardim Boa Sorte. A vacina é indicada para cães e gatos a partir dos seis meses de vida ou para aqueles que não tomam a dose há mais de um ano.