Ribeirão Pires transfere tomógrafo para complexo hospitalar no Santa Luzia 

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, finalizou nesta semana o processo de transferência e instalação do tomógrafo anteriormente localizado no Hospital São Lucas e que agora passa a fazer parte do complexo hospitalar que conta com a UPA Santa Luzia e o novo hospital municipal da cidade.

O agendamento para realização do procedimento estará aberto para casos com prescrição médica.

“Realizamos a transferência do equipamento do São Lucas e concluímos a preparação da sala. Foi uma transferência delicada, pois exigiu um ambiente adequado para garantir que o equipamento funcionasse diuturnamente. Estamos sempre pensando nas formas de continuar melhorando nossa saúde pública”, declarou o secretário de Saúde, Clovis Volpi.

O equipamento realiza, em média, 700 tomografias por mês. A transferência dos serviços médico-hospitalares para o complexo do bairro Santa Luzia também deve ter avanços nos próximos meses com a transferência da maternidade e centro cirúrgico obstétrico para o novo hospital municipal de Ribeirão Pires.