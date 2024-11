Ribeirão Pires trabalha com iniciativas estruturais e educacionais para reforça segurança no trânsito

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Mobilidade, intensifica ações para reduzir o número de acidentes de trânsito na cidade. As iniciativas incluem atividades educacionais em escolas e vias, manutenção e modernização da sinalização viária, além da implantação de tecnologias nos semáforos da cidade, bem como a redução de vias para 40Km/h, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde.

Entre as ações, está a modernização e revitalização da sinalização viária nas ruas e avenidas de Ribeirão Pires. A equipe de mobilidade urbana realiza ações contínuas, com base em cronograma e estudos técnicos e demandas da comunidade, priorizando áreas de maior fluxo de veículos e pedestres. A Prefeitura está revitalizando a sinalização de solo na Avenida Francisco Monteiro, uma das principais vias de acesso aos bairros da cidade. Recentemente também realizou projeto na Rua Major Cardim e no bairro Nossa Senhora de Fátima, com sinalização que amplia as calçadas com pintura azul no asfalto, criando mais espaço de passeio e caminhadas nos bairros.

Em projeto que foi pioneiro e exemplo para cidades da região, Ribeirão Pires adotou a instalação de faixas de LED em toda a extensão dos “braços” semafóricos. A tecnologia aumenta a visibilidade e reforça a atenção do condutor. Vale destacar, que os leds também foram instalados em travessias dos pedestres, como faixa de pedestres da Vila do Doce, região central da cidade.

As ações de educação para o trânsito também são permanentes. Escolas municipais e estaduais recebem frequentemente o projeto “Brincando de Trânsito”, mini curso que busca transformar crianças e adolescentes em multiplicadores das boas práticas no trânsito da cidade. Na via da cidade, a equipe de educação também realiza distribuição de materiais e também orientação aos condutores.

Ribeirão Pires adotou em vias da cidade a redução para 40 km/h, recomendação da Organização Mundial da Saúde, a Avenida Francisco Monteiro foi um dos locais que recebeu a redução de velocidade buscando diminuir os sinistros. O local recebeu lombadas eletrônicas, bem como fiscalização também para contribuir com a redução dos acidentes na via.