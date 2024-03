Ribeirão Pires terá programação especial no Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Ribeirão Pires promoverá nesta sexta-feira (8) atividades especiais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Além de caminhada, a partir das 8h30, com saída em frente ao Complexo Ayrton Senna e percurso até a Praça Central da Vila do Doce (Rua Boa Vista, s/n, Centro), o espaço receberá, das 9h às 14h, serviços gratuitos para a população, além de atrações culturais.

Mais do que comemorar, a ação também deve conscientizar sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, com a demonstração do aplicativo ANA; do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Mulheres, voltada ao atendimento de moradoras em situação de violência, e do projeto Girassol, uma iniciativa do Ministério Público de SP, OAB de Ribeirão Pires e Coordenadoria de Mulheres, com objetivo de acolher e orientar pessoas em situação de violência doméstica e familiar

A Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires, através do SAE – Serviço de Atenção Especializada – reforçará as ações de combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis, disponibilizando testes rápidos para diagnósticos de HIV, Sífilis e Hepatites; além de distribuir preservativos masculinos, femininos e gel. A equipe de Vigilância à Saúde também estará na Vila do Doce com orientações sobre vacinas e arboviroses; além de serviços da Atenção Básica como aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

A Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP) também preparou uma sequência de atividades para sexta-feira: alongamento; “Ritmos do Corpo Feminino”; apresentação musical com Clécio Braga e aula livre de dança.

Mamografia – Foram disponibilizadas vagas para mamografia a serem realizadas no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher – CAISM, nos dias 8 e 11 de março – 18 vagas por dia. Basta comparecer à Avenida Humberto de Campos, 70 – Vila Suissa, com o pedido médico.

Confira a programação:

8h30 – Despertar – EMARP (Alongamento – Duração: 20 minutos)

9h – Aula Aberta de Ginástica (Sejel)

9h às 14h – Demonstração do app ANA e Coordenadoria de Mulheres

9h às 14h – Exames do Serviço de Atenção Especializada (SAE) com testes rápidos (HIV, Hepatites B e C, Sífilis), tenda da Vigilância com orientações sobre vacinas e arboviroses; aferição de pressão arterial e teste de glicemia (Atenção Básica); entrega de preservativos femininos, masculinos e gel;

9h às 14h – Projeto Girassol (OAB) e Coordenadoria de Mulheres

10h – Apresentação do Centro de Referência do Idoso (CRI)

11h – “Ritmos do Corpo Feminino” – EMARP (Duração: 20 minutos)

12h – Apresentação do músico Clécio Braga – EMARP (Duração: 40 minutos)

13h – Aula Livre de Dança – EMARP (Duração: 30 minutos)