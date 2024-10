Ribeirão Pires terá neste sábado (19) festa de aniversário do Blood Roots Moto Clube

Neste sábado (19), Ribeirão Pires recebe a festa de aniversário para comemorar os três anos do Blood Roots Moto Clube. As atrações acontecerão a partir das 16h, na Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193, Centro).

A festa contará com praça de alimentação, por meio de foodrucks, Chopptrucks, espaço kids gratuito, flash tattoo, chalés com variedades e acessórios de biker`s, itens Rock’n Roll, sorteio de brindes, premiações para moto mais antiga (mediante apresentação de documento) e para a moto com customização mais original.

Para animar o público, haverá shows da banda Rock Fire, tocando clássicos internacionais, às 17h, Banda Bravôx, às 18h40, apresentando clássicos nacionais e repertório próprio e, às 20h, sobe no palco a Banda Ecologia, que desde 1982 apresenta vasto repertório do saudoso Raul Seixas.

A entrada é gratuita, mas quem quiser pode fazer a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou ração para pets. Os alimentos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, que atende famílias em situação de vulnerabilidade e entidades protetores dos animais.

A ação é organizada pelo Blood Roots Motoclobue, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer. Mais informações podem ser obtidas por meio da rede social do Motoclube: bloodrootsmc