Ribeirão Pires terá exposição e competição de cães neste fim de semana

Ribeirão Pires sedia neste fim de semana, dias 24 e 25 de fevereiro, das 9h às 19h, a Exposição e Competição de Cães do Clube Paulista de Cinofilia. O evento será realizado na Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna, região central da cidade.

No espaço haverá concurso e desfile de animais de raça, como Boxer, Bull Terrier, Cocker Spaniel Inglês e Pastor de Shetland. O evento, que tem entrada gratuita, é organizado pela Confederação Brasileira de Cinofilia e pelo Clube Paulistano de Cinofilia e Internacional de Cinofilia, com apoio da Prefeitura. A atração conta também com juízes internacionais e com cães de várias partes do Brasil.

Serviço – Exposição e Competição de Cães do Clube Paulista de Cinofilia

Dias 24 e 25 de fevereiro, das 9h às 19h

Tenda Multicultural – Complexo Ayrton Senna

Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy

Entrada gratuita