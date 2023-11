Ribeirão Pires terá desfile temático e iluminação especial no Natal Mágico

As ruas centrais de Ribeirão Pires estão ganhando colorido e iluminação especiais para o Natal Mágico 2023. A ação, promovida pela Prefeitura, em parceria com a ACIARP (Associação Comercial, Industrial e Agrícola), reunirá série de atrações culturais gratuitas ao longo de dezembro. A estreia da programação acontecerá no dia 8 de dezembro, às 19h, com grande desfile natalino que partirá do Paço Municipal – Rua Leonardo Meca.

Ainda no dia de abertura do Natal Mágico, os visitantes poderão acompanhar o acender das luzes em túnel estruturado na Rua Felipe Sabbag. O mágico Ossama Sato participa da atividade, que contará, ainda, com apresentação especial de coral de crianças da rede municipal de ensino, ensaiadas por orientadores da EMARP – Escola de Artes da cidade.

O grande desfile de Natal terá presença confirmada do Papai Noel e outros personagens que irão interagir com o público. Veículos alegóricos percorrerão as ruas Felipe Sabbag – passando pelo túnel iluminado -, Boa Vista (ao lado da Vila do Doce), Miguel Prisco e Leonardo Meca.

No Paço Municipal, presépio vivo com artistas membros da EMARP serão atração de destaque. No dia 10 de dezembro, o espaço sediará, ainda, edição especial do Festival do Cambuci – que retorna neste ano ao calendário da cidade, após suspensão pela pandemia do coronavírus – em sua sétima edição.

A programação do Natal Mágico 2023 segue até 16 de dezembro, com atividades gratuitas para toda a família.

Confira a programação do Natal Mágico de Ribeirão Pires

8/12 – Sexta-feira

19h – Lançamento oficial Natal Mágico – acendimento das luzes – Paço Municipal e Rua Felipe Sabbag

19h – Espetáculo mágico – Ossamá Sato

19h10 – Coral dos alunos das Escolas da Rede Municipal e EMARP – Paço Municipal

19h30 – Início Desfile Natalino – ruas centrais – Com Papai Noel – Ruas Felipe Sabbag, Boa Vista, Miguel Prisco e Leonardo Meca

20h – Apresentação de Presépio Vivo (EMARP) e Papai Noel – Paço Municipal

9/12 – Sábado

18h – Desfile Jeep Clube – Com Papai Noel por vias centrais até Paço Municipal

18h30 – Núcleo de Dança da EMARP apresenta o espetáculo “Brasilidades” – Paço Municipal

20h30 – Banda Sinfônica da EMARP apresenta “Trilhas consagradas do cinema”

Com Papai Noel no Paço Municipal

10/12 – Domingo

13h – Apresentação DJ – Paço Municipal

14h – Violeiros do CRI – Paço Municipal

15h – Apresentações ARIS (Dança, Música e teatro)

17h – Jazz Combo da EMARP – Paço Municipal

18h – Apresentação de Presépio Vivo (EMARP) – Paço Municipal

19h – Núcleo de Dança da EMARP apresenta o espetáculo “Brasilidades” – Paço Municipal

Edição especial – 7º Festival do Cambuci de Ribeirão Pires – Paço Municipal

15/12 – Sexta-feira

20h30 – Concerto de Natal ‘Uma Noite Mágica’ – Igreja Matriz São José

16/12 – Sábado

Das 16h às 19h – Apresentações de Natal com bandas das Igrejas Evangélicas da cidade e Cantata de Natal com coral – Palco da Vila do Doce

19h – Inauguração do Monumento Cristão – Vila do Doce

20h30 – Night Run – Corrida e Caminhada Noturna de Natal

Paço Municipal – Rua Miguel Prisco, 288 – Centro

Vila do Doce – Rua Boa Vista, s/n – Centro