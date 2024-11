Ribeirão Pires terá curso gratuito de gastronomia sustentável em novembro

Parceria da Prefeitura de Ribeirão Pires com a CULTSP PRO, do Governo do Estado de São Paulo, traz a Ribeirão Pires curso de Gastronomia Sustentável e Boas Práticas de Cultivo, na Fiori de Luce, pousada localizada no Bairro Pouso Alegre, na Estância.

Totalmente gratuito, o curso tem previsão de ocorrer nos dias 28, 29 e 30 de novembro, com carga de 20 horas de duração. Nos dois primeiros dias, a formação segue das 13h às 18h, com coffee break, enquanto no sábado (30), a aula vai das 9h às 15h, também com pausa para os alunos e alunas.

O curso será ministrado pela biomédica e especialista em alimentação saudável, Zezé Zago, e seu marido, Reinaldo. Toda a formação será focada nos benefícios da gastronomia sustentável, colocando em questão a utilização de alimentação industrializada no dia a dia.

“Queremos conscientizar os participantes a ter relação real com a comida verdadeira, sem veneno, sem agrotóxico. Vamos incentivar aos participantes a começar a prestar atenção em tudo que estão comendo, para entender o sistema de produção e se conectar com a verdadeira alimentação”, declarou Zezé.

Durante a formação, os estudantes terão aulas de como usar os alimentos, principalmente verduras e legumes, em sua totalidade, como cascas, raízes e folhas. Além disso vão poder visitar a horta do local, que contém alimentos especiais como batata roxa de Okinawa, cenoura crioula, couves exóticas, flor de hibisco e etc.

Por meio do contato com a plantação, a ideia é que os formandos possam pensar em criar sua própria horta com as plantas mais gostarem. “Vamos falar, também de composteiras, fermentação, como reduzir o desperdício e das PANCS (Plantas Alimentícias Não Convencionais), que estão em voga hoje em dia”, disse Zezé.