Ribeirão Pires tem programação cultural gratuita no fim de semana

O fim de semana em Ribeirão Pires, entre esta sexta-feira (22) e domingo (24), contará com série de atrações especiais para moradores e visitantes que buscam o melhor da cultura, gastronomia, além de lazer, esporte e saúde. A programação começa nesta sexta-feira, partir das 18h, com a 2ª Entoada Nordestina. O evento promove roteiro repleto de arte, comidas típicas e muitos shows, todos ligados à cultura do nordeste.

A Estância promove, ainda, o programa Tigela Cheia com feira de adoção de cães e gatos e vacinação antirrábica, na Vila do Doce, entrega nova viatura para a Guarda Ambiental e show “Rei do Pop”, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro. A programação esportiva ficará por conta dos jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador – Divisão Especial e a “Caminhada das Águas” no Parque Municipal. Os eventos fazem parte do calendário do aniversário de Ribeirão Pires, que completou neste dia 19 de março 70 anos de emancipação político-administrativa. Confira a programação:

2ª Entoada Nordestina – Neste fim de semana, o Complexo Ayrton Senna (Av. pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro) sedia a 2ª Entoada Nordestina. Shows culturais e gastronomia típica são destaques da festa, que acontece a partir das 18h nesta sexta-feira (22); a partir das 14h neste sábado (23); e a partir das 12h neste domingo (24). O evento terá praça de alimentação coberta.

São destaques da programação, sempre às 20h, show de Frank Aguiar (22), Chambinho do Acordeon (23), e Violivoz – Chico César e Geraldo Azevedo (24). A entrada para a festa é solidária, com a doação de 1Kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pet na entrada do evento.

Tigela Cheia, Feira de adoção de cães e gatos e vacinação antirrábica – A iniciativa acontecerá no sábado (23), das 10h às 15h, na Vila do Doce, localizada na Rua Boa Vista, s/n – Centro.

No Tigela Cheia, programa recém-lançado pela Prefeitura, os moradores poderão doar um quilo de garrafas plásticas por um quilo de ração para cães e gatos. Como referência, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal da Prefeitura indica que um quilo de garrafa pet equivale a 20 unidades de 2l, 26 unidades de 1l ou 36 unidades de 600 ml. Serão trocados até três quilos de materiais por pessoa (CPF).

Os moradores poderão levar a ração para casa ou indicar um protetor ou ONG para receber os alimentos. No local, haverá Feira de adoção de cães, incluindo a aplicação de doses da vacina antirrábica pela Secretaria de Saúde, visando a prevenção de doenças em animais e a proteção da saúde pública.

Entrega de viatura para a Guarda Ambiental – No sábado, às 15h, a Prefeitura entrega viatura para a Guarda Municipal Ambiental. O veículo com tração nas quatro rodas irá reforçar fiscalização nas áreas de proteção aos mananciais. A entrega acontecerá na Vila do Doce, localizada na Rua Boa Vista, s/n – Centro.

Show em homenagem ao Rei do Pop – O Anfiteatro Arquimedes Ribeiro recebe também no sábado (23), espetáculo musical em homenagem ao Rei do pop Michael Jackson. O Anfiteatro fica na rua Diamantino de Oliveira, 218 – Vila Albertina. A entrada é gratuita.

Caminhada das Águas – Já no domingo (24), a partir das 8h30, acontece a Caminhada das Águas, no Parque Oriental. Além da caminhada na área interna do Parque, os participantes terão aula aberta de alongamento, ritmos e ginástica geral. Não é necessária inscrição. A atividade é em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, e ao 99º Aniversário da Represa Billings, comemorado em 27 de março. O Parque Oriental fica na Avenida Major Cardim, 3.100 – Estância Noblesse.

Campeonato Municipal de Futebol Amador – A bola segue rolando nos campos de futebol de Ribeirão Pires. Na sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24), os jogos acontecerão nos Campos de Ouro Fino, localizado na Av. Rubens Maziero, 100 e do Santa Luzia que fica na Rua Giácomo Amadéo Scomparm – Pilar Velho.

O Campeonato é realizado pela Ligaribeirão-pirense de Futebol e conta com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da SEJEL (Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer). Para acompanhar todas informações sobre todos os jogos deste final de semana, basta baixar o aplicativo Copa Fácil – Especial 2024: copafacil.com/-d5dt.