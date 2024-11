Ribeirão Pires tem cobertura de 98,39% da nova vacina contra a Poliomielite

O próximo domingo (24) será marcado pelo Dia Nacional de Combate à Poliomielite e a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, destaca cobertura vacinal de 98,39% da VIP (vacina inativada contra a poliomielite), que substituiu as tradicionais “gotinhas”. Este índice supera a meta de 95% estipulada pelo Ministério da Saúde, reforçando o compromisso do município com a saúde pública. A Rede de Atenção Primária, composta por UBS e USF, aplicou cerca de 2 mil doses do imunizante.

A vacina injetável faz parte do Calendário Nacional de Imunização do SUS (Sistema Único de Saúde), com esquema vacinal de três doses, aos dois, quatro e seis meses de vida. Já a gotinha era utilizada nas doses de reforço, aos 15 meses e aos 4 anos. A partir deste mês, as doses de reforço também estão sendo realizadas com VIP.

A vacina contra a poliomielite é aplicada em todas as 10 unidades de saúde de Ribeirão Pires, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para receber a dose é necessário comparecer com a caderneta de vacinação, cartão SUS e documento de identidade com foto.

Vale destacar, que Ribeirão Pires conta com a melhor cobertura vacinal para crianças até 1 ano de vida, de acordo com o programa federal Previne Brasil. O último levantamento, referente ao segundo quadrimestre de 2024, aponta que a cidade atingiu uma cobertura de 92%, superando os 85% registrados no mesmo período do ano anterior.

Para elevar a cobertura, a Atenção Básica – USFs (Unidades de Saúde da Família) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – adotou o microplanejamento que inclui o treinamento para técnicos de enfermagem sobre temas como rede de frio e sistema de informatização implantado em todas as unidades de saúde.