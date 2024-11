Ribeirão Pires sediou apresentação do GIRO PRO

Ribeirão Pires recebeu nesta segunda-feira (11), no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, o GIRO PRO, iniciativa do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura. A ação é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústria Criativa, em parceria com a Prefeitura da Estância.

O evento aberto ao público teve objeto de apresentar o programa e suas principais ações, entre as quais oportunidades de qualificação profissional em diversas áreas da cultura e da indústria criativa.

Para o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, que esteve presente na abertura do programa, a iniciativa do Governo do Estado atende demandas específicas do setor. “Ribeirão Pires tem agenda cultural consolidada e com a essa parceria queremos buscar novos talentos e aperfeiçoamento para aqueles que já fazem e vivem a cultura, já que nossa meta é anunciar um calendário fixo para os próximos quatro anos ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU)”, ressaltou o prefeito da Estância.

O CULTSP PRO foi lançado em outubro e é composto por seis escolas temáticas, cada uma com foco em diferentes áreas da cultura e da economia criativa, além de um programa especial de qualificação em teatro e dança. As escolas são voltadas para a formação em áreas como performance artística (dança, teatro musical, circo, ópera, música), gestão e preservação de patrimônio cultural, produção audiovisual, criação de games e novas mídias, design gráfico, fotografia, gastronomia, moda sustentável e artesanato.

Em Ribeirão Pires, pelo Programa foram disponibilizados cursos gratuitos ligados ao audiovisual como Roteiro de Filmes, Concept Criativo para Projetos Áudios Visuais, Gestão de Mídias e Decifrando Editais.

De acordo com José Adriano Albuquerque dos Santos, um dos gerentes do GIRO Pro que apresentou a iniciativa em Ribeirão Pires, ação desta segunda-feira proporcionou roda de conversa para compartilhar experiências e fortalecer a conexão entre a comunidade artística e as instituições culturais. “A equipe do programa também organiza visitas periódicas, por meio do Giro Pro, para articular as ações de capacitação em todo o Estado”, disse.

Até 2029, o número de atividades anuais deve ultrapassar 10 mil, beneficiando mais de 500 mil pessoas no total. As ações do CULTSP PRO acontecem em uma ampla rede de espaços físicos no interior e na capital paulista, graças a parcerias com prefeituras, universidades, empresas e equipamentos culturais.

O público-alvo são pessoas com 16 anos ou mais e com ensino fundamental completo. A oferta inclui cursos tanto para iniciantes quanto para profissionais da área, além de ações voltadas a populações vulneráveis, garantindo oportunidades de qualificação para diferentes grupos sociais.