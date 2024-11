Ribeirão Pires sedia workshop com foco em desafios pós-pandemia

No dia 11 de novembro, Ribeirão Pires receberá o workshop “Liderança da Nova Era”, promovido pela Leasi Desenvolvimento Corporativo, em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires, ACIARP (Associação Comercia, Industrial e Agrícola da cidade) e Rede de Gestores de RH. O evento será realizado na sede da ACIARP, localizada na Rua Afonso Zampol, 70, no centro de Ribeirão Pires, das 8h às 12h. A psicóloga e coach Tabata Leal conduzirá a palestra, com o objetivo de capacitar líderes para influenciar e transformar os ambientes organizacionais no cenário pós-pandemia.

Durante o workshop, Tabata Leal abordará as novas expectativas de liderança, destacando o desenvolvimento de uma mentalidade adaptável e resiliente. Serão apresentadas técnicas para fortalecer o engajamento e o bem-estar da equipe, além de estratégias para promover uma cultura de inovação e colaboração.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 7 de novembro pelo link.