Ribeirão Pires sedia evento internacional de música e arte

Ribeirão Pires vai sediar entre os dias 4 a 7 de julho evento internacional de palestras e workshops Músico a Músico, que reúne profissionais da música e de outras linguagens de arte como dança, teatro e design de diferentes países. Todos os cursos são gratuitos e ocorrerão na EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires), na Rua Diamantino de Oliveira, 218, Jardim Pastoril. O projeto chega ao município como apoio da Prefeitura.

Ao todo, serão 23 cursos e que reunirão 14 profissionais de diversas partes do mundo. Em parceria com músicos e artistas dos Estados Unidos, de países da Europa e de outras nacionalidades da América do Sul, a EMARP está organizando grande conferência para reunir interessados em música e outras linguagens artísticas.

Quem quiser participar dos cursos pode acessar o link https://bit.ly/MusicoAMusico e preencher os dados que são pedidos. A língua não será obstáculos para quem participar das formações, já que haverá tradutor para inglês e espanhol. Todos os cursos serão presenciais e haverá certificação ao final das formações.

As atividades se iniciam no dia 4 de julho, com Cerimonial de Abertura da Conferência Músico a Músico e com apresentação de artistas do projeto. No dia 5, às 20h, o número fica a cargo dos profissionais com muito jazz. No dia 5, professores da EMARP se reunirão com os integrantes do Músico a Músico para grande número musical.

No dia 7 de julho haverá apresentação de encerramento da Conferência e entrega dos certificados para quem participou das formações. Neste dia, também haverá mostra de atividades realizadas durante os workshops e palestras.

Músicos internacionais – O projete Músico a Músico reúne profissionais de diversas partes do mundo, como os Estados Unidos e países da América do Sul. Ao todo, são 13 profissionais de diversas áreas artísticas que reúnem experiência e grande trajetória profissional.

De toda equipe podemos destacar: James R. Wigginton (EUA), diretor criativo, líder vocal e diretor de louvor do projeto. Tem mais de 30 anos de experiência e trabalhou com músicos famosos;

Carolina Coulon (Chile) é formada pela Universidad de Las Américas, na Universidad Católica del Maule, no Chile, e no Instituto Allegro, em Quito, Equador. Atualmente, é professora de teatro na Academia de Teatro de Fernando González em Santiago;

Wayne Hilton (EUA) é fundador do Musico a Musico, seguindo na organização como mentor e conselheiro. Atua na área de gestão, consultoria e negócios;

Virginia Segovia (Argentina) é Supervisora de dança, professora de expressão corporal e Fundadora de diferentes equipes de dança; Tony Moreira (Brasil-EUA) com mais de 20 anos de experiência, é arranjador, compositor e produtor musical, colaborando com marcas como McDonald’s e Coca-Cola. Trabalhou com artistas como Gal Costa e New York Voices.