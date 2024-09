Ribeirão Pires sedia ações esportivas neste fim de semana

Ribeirão Pires sedia programação atividades esportivas no fim de semana, com espaço para diferentes modalidades. Haverá a 10ª Copa do Brasil Power Bíceps, Torneio de Kickboxing /União Thai e a 25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD.

No sábado (14), a partir das 10h, acontecerá no Ginásio Esportivo Ozíris Grecco (Av, Prefeito Valdírio Prisco,193 – Complexo Ayrton Senna), a 10ª Copa do Brasil Power Bíceps, organizada com apoio da Federação Paulista de Levantamento Básicos do Interior. As categorias da competição abrangem modalidades masculinas e femininas, dos 10 aos 59 anos idade. São esperados atletas da Capital, baixada santista e várias cidades do interior paulista. Manoel Pereira, campeão mundial e morador de Ribeirão Pires, também comparecerá ao evento. A entrada é livre.

Já no domingo (15) pela manhã, a Estância recebe a 25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD, com a participação das categorias Elite, Sub 23, Open Master e Júnior. A prova contará pontos para o Ranking Paulista de Estrada e para o Ranking Nacional (CBC). O evento terá largada às 8h, em Paranapiacaba, e percorrerá todas as sete cidades que compõem o Grande ABC, totalizando 71 km.

Para quem gosta de artes marciais, neste domingo (15), às 10h, haverá no Centro Técnico de Treinamento (CTT) João Netto (Av, Prefeito Valdírio Prisco,193 (Complexo Ayrton Senna), o 1º Torneio de Kickboxing/União Thai. São esperados 50 atletas, entre armadores profissionais e iniciantes, com a previsão de 25 lutas. A entrada é solidária, com doação de 1kg de alimento não perecível ou ração para pet. O evento tem apoio da Confederação Brasileira de Artes Marciais.