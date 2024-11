Ribeirão Pires sedia 4º Encontro de Aeromodelismo

Neste domingo (24), Ribeirão Pires será o ponto de encontro para os apaixonados por aviação e curiosos de todas as idades. O 4º Encontro de Aeromodelismo da cidade acontece no Centro Esportivo da Vila Gomes (Av. Coronel Oliveira Lima, 3.345 – Vila Gomes), das 9h às 17h, com entrada gratuita. O evento promete reunir aeromodelistas, famílias e admiradores da técnica em um dia cheio de atrações e apresentações.

Organizado pela equipe Aeroloucos de Ribeirão Pires com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), o encontro trará ao público a oportunidade de conhecer réplicas impressionantes de aviões e presenciar demonstrações aéreas que misturam habilidade, técnica e muita criatividade.

Entre as atrações confirmadas estão nomes de peso no universo do aeromodelismo, como Lincoln Bonadia e a Equipe Helintro. Haverá também apresentações de voo circular controlado (VCC), demonstrações de Paragliders e a performance especial “30”, assinada por Giselmo. Cada apresentação promete surpreender o público, com manobras de alta precisão e exibições que destacam o nível técnico dos participantes.

Além das competições e demonstrações, o evento oferece uma chance única para os visitantes conhecerem mais sobre o universo do aeromodelismo, que mistura paixão pela aviação, tecnologia e a arte de replicar modelos de aeronaves com riqueza de detalhes. De acordo com os organizadores, o objetivo é proporcionar um ambiente de lazer, aprendizado e integração entre os participantes.

O evento é totalmente gratuito e aberto ao público, sendo uma excelente opção de lazer para o domingo. Interessados em obter mais informações sobre o Encontro de Aeromodelismo podem entrar em contato pelo telefone (11) 98917-7736, com Gilson Soares.