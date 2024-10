Ribeirão Pires sedia 11º edição do Festival Ibero-Americano de Cinema

Acontece em Ribeirão Pires, desde quinta-feira (17) a este domingo (20), a 11ª edição do FIACINE (Festival Ibero-Americano de Cinema), evento que reúne quase 30 curtas-metragens de diversos estilos e de diferentes países. Toda programação será exibida, de forma gratuita, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, na Estância, e conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires.

Além da participação no FIACINE os filmes também estão concorrendo a mais de R$ 100 mil entre prêmios em dinheiro, equipamentos, finalização, consultorias e mentorias especializadas em cinema.

A edição deste ano exibirá oito curtas de ficção de diferentes estados brasileiros, oito curtas de ficção majoritariamente espanhóis, oito curtas documentais – entre brasileiros e estrangeiros, cinco curtas voltados ao público infantil, com animação e live action do Brasil e do mundo, além de curtas angolanos convidados. A mostra é fruto da Lei Paulo Gustavo.

“O festival é importante para que o pessoal interessado conheça um pouco mais do que é cinema. O FIACINE é conhecido como um festival que conta com jurados renomados, até de Hollywood. Juntamos os amantes da sétima arte e isso faz de o festival ter história e destaque. Além disso, por atrair um nicho mais especializado, muitas pessoas do meio cinematográfico acabam se conhecendo, dando oportunidade até de criação de novos trabalhos”, explicou Allan Schneider, um dos responsáveis pela mostra.

O evento contará com um corpo de jurados de reconhecimento internacional, dentre eles o roteirista e diretor Marcos Jorge, que coleciona 39 prêmios por “Estômago” (2007); o ator, diretor e dublador Nill Marcondes, de filmes como “O Homem do Ano” (2003) e séries como “Sob Pressão” (TV Globo); o ator e cantor Lincoln Tornado, filho de Tony Tornado, de novelas como “Além da Ilusão” (TV Globo) e séries como “Carcereiros” (também da Globo); e Marco Hoffer, produtor musical que trabalhou com artistas como Djavan, Caetano Veloso e Sergio Mendes. Como homenageado e também parte do júri está o roteirista e diretor Heitor Dhalia, dos premiados “O Cheiro do Ralo” (2006) e “À Deriva” (2009).

Curtas – Dentre os destaques da programação, estão: Barquinho, de Rone Wulff (Infantil), Diálogos Indígenas de Nosso Tempo, de Gustavo Guedes (Documentário), A busca do eu e do silêncio, de Giuliano Robert (Documentário), Tungstênio, de Heitor Dhalia, Belcebù, de Luiz Enjarmio (Espanha), Vão das Almas, de Edileuza P. de Souza e Santiago Dellape (Ficção) e etc.