Ribeirão Pires reúne relíquias do automobilismo nesta quinta-feira (7) no Encontro dos Clássicos

O Encontro dos Clássicos de Ribeirão Pires, que reúne raridades automobilísticas, segue acontecendo quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 19h, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193- Centro).

O evento gratuito, organizado pela Rust Garage ABC e com apoio da Prefeitura, reúne veículos com fabricação até 1999, raridades automobilísticas como fuscas dos anos 68, 69 e 70, Kombis, Chevettes, Brasílias, Variantes, Opalas, entre outras relíquias e está se consolidado no calendário de eventos da Estância.

“É importante destacar que a agenda de eventos tem aquecido a economia da cidade. Há opções para todos os estilos, para todas as idades, priorizando sempre o público familiar. Para nós é motivo de orgulho ver famílias reunidas em nossa cidade”, ressalta o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Com entrada gratuita, o Encontro tem ainda praça de alimentação, atrações musicais. Além da opção de lazer, o Encontro também é solidário e arrecada alimentos não perecíveis destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município. Expositores podem obter mais informações pelo telefone (11) 96904-0897.

Serviço: Encontro dos Clássicos

Quinta-feira – 07/11, das 19h às 22h

Tenda Multicultural – Complexo Ayrton Senna

(Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro)