Ribeirão Pires retoma sessões parlamentares nesta quinta-feira (01)

A Câmara Municipal de Ribeirão Pires retorna do recesso e retoma a sessões ordinárias nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, a partir das 14 horas, no Plenário Roberto Bottacin Moreira (Rua João Domingues de Oliveira, 12 – Centro).

Na ordem do dia estão, ao todo, quatro projetos de lei. Entre eles o que institui o Programa Moeda Verde RP, com objetivo de promover a sustentabilidade ambiental por meio da troca de resíduos recicláveis por alimentos (nº 47/2024); e o projeto de lei que institui o Dia Municipal em Memória às Vítimas de Acidente do Trabalho (nº 48/2024). Ambos estão em segunda discussão e seguem para aprovação.

Em primeira votação e discussão estão os projetos de lei nº 49/2024, que institui o Dia Municipal de Conscientização da Síndrome de Tourette e do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC); e o nº 51/2024, que institui o Programa de Atendimento Especializado em Endometriose.

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Pires também é transmitida ao vivo pelos canais oficiais do legislativo no Facebook, Instagram e Youtube.