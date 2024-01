Ribeirão Pires retoma obras da escola Tia Mariinha

A Prefeitura de Ribeirão Pires retomou as intervenções de revitalização completa na EM (Escola Municipal) Tia Mariinha, na Vila Suissa. A unidade escolar recebeu nova pintura em sua fachada, nas salas de aula, reforma dos banheiros e nas áreas comuns do prédio.

O projeto de revitalização também prevê a ampliação do setor administrativo. Logo na entrada, uma recepção está sendo feita, com intenção de atender com ainda mais eficácia a comunidade escolar. Sala de trabalho da equipe gestora também receberá melhorias a fim de dar mais conforto aos profissionais que atuam no colégio.

No momento, equipe atua na pintura da fachada do prédio principal da escola, que seguirá o padrão de cores feito pela Prefeitura de Ribeirão Pires em diversos outros imóveis que abrigam serviços municipais. A quadra externa também receberá revitalização, assim como a escadaria e os corrimões que seguem até a entrada principal da unidade.

No cronograma há ainda intervenção nos telhados da unidade. Na parte que abriga o refeitório, as telhas serão pintadas com tinta especial para evitar a ação do tempo e da ferrugem. Já na parte em que estão as salas de aula, o telhado passará por limpeza profunda, com utilização de mangueira com alta pressão. Os banheiros, masculino e feminino, foram reformados e pintados.

Além da escola Tia Mariinha, outras unidades de educação do município também passarão por revitalização a fim de oferecer ambiente mais agradável aos estudantes que compõem a rede municipal de ensino. E EM Tia Marinha atende alunos do Jardim I e Jardim II.