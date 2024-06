Ribeirão Pires renova parceria com o Instituto Ayrton Senna

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, renovou parceria com o Instituto Ayrton Senna. A assinatura do convênio foi realizada nesta terça-feira (3), na sede da instituição, na cidade de São Paulo.

Com a assinatura da parceria renovada, os estudantes da rede municipal de ensino, professores e demais profissionais da educação de Ribeirão Pires continuarão a ter acesso a atividades e conteúdos que auxiliam o educador a ter novas ideias e dinâmicas em sala de aula, assim como ajudam os alunos a focar nos estudos.

Dos 1º aos 9º anos, em toda rede municipal, o conteúdo do Instituto Ayrton Senna alcança mais de 3.300 alunos em toda rede. Focados principalmente na alfabetização, os conteúdos também reúnem aulas com propostas diferentes, como roda de leitura, experiências científicas e arte, por exemplo.

“Renovar a assinatura com o Instituto Ayrton Senna é manter uma parceria que sempre deu certo em nossa cidade. Todo conteúdo que nos é passado pelo Instituto é abraçado pelos professores e pelos estudantes da rede municipal, que sabem de sua importância”, declarou o secretário interino de Educação e Cultura da Estância, João Favaro.

Durante o início do mês de maio desse ano, a Educação de Ribeirão Pires foi destaque na mídia nacional e internacional por ter atingido altos índices no processo de alfabetização de seus estudantes.

Um destes índices foi o de fluência leitora, em que Ribeirão atingiu 76% de alunos alfabetizados até o 2º ano do ensino fundamental ou até 7 anos de idade. O percentual foi o maior entre as sete cidades do Grande ABC. No quadro geral do Estado de São Paulo, a Estância ficou entre os 60 melhores municípios mais bem avaliados.