Ribeirão Pires registra diminuição de 13% nos casos de maus-tratos a animais

Dados recentes divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Ribeirão Pires revelam redução de 13,19% nos casos de maus-tratos a animais durante em 2023, no comparativo com o ano anterior. De acordo com as estatísticas fornecidas pelo órgão municipal, em 2022 foram registrados 379 casos, enquanto em 2023 esse número caiu para 329. A redução é atribuída a combinação de fatores, incluindo aumento na fiscalização e o envolvimento da comunidade, por meio de denúncias anônimas.

O secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temístocles Cardoso Cristofaro, destaca a importância desses resultados. “Estamos muito satisfeitos em ver uma queda significativa nos casos de maus-tratos a animais em nossa cidade. Isso é reflexo do comprometimento da Administração Municipal em proteger o bem-estar dos animais e do trabalho árduo da nossa equipe ambiental”.

O aumento da fiscalização e as mudanças na legislação local também contribuíram para a diminuição dos casos. No último ano, foram realizadas mais de 820 vistorias de maus-tratos pela equipe vinculada ao departamento de meio ambiente, evidenciando a seriedade com que a cidade enfrenta esse problema.

Além disso, vale destacar que a legislação da cidade passou por alterações que aumentaram a multa em casos de abandono de animais de R$ 2,5 mil para R$ 5 mil.

A Prefeitura ressalta que a diminuição nos casos de maus-tratos é um esforço coletivo, e encoraja a comunidade a continuar denunciando qualquer suspeita de abuso ou negligência. Denúncias anônimas têm se mostrado uma ferramenta eficaz na identificação e prevenção de casos de maus-tratos a animais.

Denúncias podem ser realizadas por meio do telefone: 4824-4197 ou 97211-1112.