Ribeirão Pires reforça sinalização viária da Ponte da Vila Ema

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, está realizando trabalho intensivo de melhoria na sinalização viária de várias ruas e avenidas da cidade durante esta semana. Nesta quinta-feira (13), a equipe finalizou o reforço na sinalização de um dos pontos de maior fluxo de carros do município, o Viaduto Mário Neto (popularmente conhecido como Ponte da Vila Ema).

O pontilhão liga o Centro da cidade com o bairro do Centro Alto, além da Avenida Humberto de Campos e a Estrada da Cooperativa, dois pontos de divisa com a vizinha Mauá.

O objetivo principal dessa iniciativa é aumentar a segurança e a organização do trânsito, beneficiando tanto motoristas, quanto pedestres. Entre os serviços realizados estão a pintura de faixas de pedestres, linhas de divisão de fluxo, linhas de retenção, linhas de bordo e lombadas.

Este trabalho faz parte de um cronograma mais amplo da Equipe de Mobilidade, que prevê a melhoria da sinalização viária em mais de 50 ruas e avenidas de Ribeirão Pires. A manutenção é essencial para garantir a fluidez do tráfego e a segurança de todos os usuários das vias públicas.

“A melhoria na sinalização viária é uma prioridade para a Prefeitura, pois sabemos que uma sinalização adequada pode prevenir acidentes e facilitar a mobilidade urbana”, destacou o diretor de Mobilidade Urbana da Prefeitura, Marcos Franco. “Estamos comprometidos em oferecer uma infraestrutura de qualidade para a população, e este é apenas um dos passos nesse sentido”, completou

Além do viaduto, outras vias estão sendo contempladas com as ações dos agentes de trânsito, sendo elas, Avenida Papa João XXIII, as ruas Olímpia Cata Preta, José Mortari e Sete de Setembro, esta última ainda em fase final de reforço na sinalização.