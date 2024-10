Ribeirão Pires reforça segurança no trânsito com sinalização viária

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio a Secretaria Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, iniciou a revitalização da sinalização de trânsito na Avenida Francisco Monteiro – que liga Centro ao Santa Luzia, e a aplicação de demarcação de solo na Avenida Ettore Turelli, via recentemente recapeada no Nossa Senhora de Fátima. As intervenções integram pacote que leva mais segurança para condutores e pedestres em toda a cidade.

Na Avenida Francisco Monteiro, a equipe de mobilidade urbana realiza a revitalização das faixas de pedestres. A Avenida Ettore Turelli também recebeu faixas de pedestres e pista destinada à caminhada, além da instalação de placas indicativas.

“Realizamos esse serviço de forma permanente em Ribeirão Pires para manter a segurança de pedestres e condutores, buscando sempre evitar ocorrências e chaves de graves acidentes”, destacou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.