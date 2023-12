Ribeirão Pires reforça segurança com aumento expressivo da ROMU

Na busca por fortalecer a segurança na Estância, a Prefeitura de Ribeirão Pires ampliou de uma para três as equipes de Ronda Ostensiva (ROMU) da GCM (Guarda Civil Municipal). A medida integra pacote de investimentos para a modernização das ações voltadas à segurança pública na cidade. A apresentação da nova equipe aconteceu na tarde desta quinta-feira (14) na Vila do Doce, localizada no Centro da Estância

Com rondas ostensivas mais frequentes e abrangentes, a GCM visa prevenir e responder prontamente a incidentes, garantindo a tranquilidade dos residentes. O trabalho é feito, ainda, de forma integrada com as polícias Civil e Militar.

O secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres, ressaltou a importância do aumento do efetivo da ROMU. “Esse reforço é crucial para fortalecer a presença policial nas ruas, contribuindo para a sensação de segurança da população. Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente mais protegido e tranquilo para todos os moradores de Ribeirão Pires”.

Dezembro Mais Seguro – Na última segunda-feira (4), a cidade de Ribeirão Pires deu início à operação “Dezembro Mais Seguro”, com evento realizado na Vila do Doce. Até o final deste mês, o efetivo será reforçado, e as rondas em áreas comerciais serão ampliadas, contando com a participação das guardas civil de Rio Grande da Serra, Mauá, São Paulo, São Bernardo, Suzano e Santo André.