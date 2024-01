Ribeirão Pires reforça orientação e incorpora vacina contra Covid-19 no calendário

A vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 5 anos passou a integrar, no início de deste mês, o Calendário Nacional de Imunização e passa a ser obrigatória para este público-alvo. Em Ribeirão Pires, a Prefeitura está reforçando, em toda a rede de Atenção Básica, as orientações para equipes e para os responsáveis pelas crianças.

Para a vacinação é necessário comparecer a uma das 10 unidades de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, munido de caderneta de vacinação, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência.

“A inclusão da vacina no Calendário Nacional de Imunização é um importante passo para a proteção da saúde infantil. É fundamental a vacinação para um crescimento saudável e seguro”, disse a diretora de Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires, Patrícia Bezerra.

Agora no esquema vacinal, a imunização tem como objetivo principal a redução de casos graves e óbitos relacionados à Covid-19. O Ministério da Saúde estabeleceu que a meta é a vacinação de 90% do público-alvo. Em Ribeirão Pires, são 5.700 crianças com idade entre 6 meses a menores de 5 anos.