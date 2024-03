Ribeirão Pires reforça combate à dengue com mais 300 armadilhas

Para fortalecer as medidas de combate à dengue, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu mais 300 armadilhas In2Care, voltadas para o controle da disseminação do mosquito Aedes aegypti. Além das armadilhas, a parceria com a empresa também inclui o acesso a um software que permite o monitoramento de todos os pontos onde as armadilhas In2Care estão instaladas. Com o reforço, a cidade passa a ter 900 equipamentos do tipo em funcionamento.

Em maio de 2023, a Prefeitura iniciou a instalação de armadilhas em pontos estratégicos, incluindo escolas, unidades de saúde, estações, clubes e áreas de lazer, totalizando atualmente mais de 600 armadilhas.

“Considerando a situação emergencial contra a dengue no Estado de São Paulo, Ribeirão Pires conseguiu se antecipar e fortalecer a proteção de todo o território com as armadilhas, o que tem contribuído para evitar a classificação da cidade como em situação de emergência”, afirmou o secretário de Saúde de Ribeirão Pires, Clovis Volpi.

O Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Pires realizou aproximadamente 1.500 visitas domiciliares e acompanhou de perto pontos estratégicos e bloqueios desde o início de 2024. Os agentes têm realizado bloqueios em locais prioritários que apresentam casos de dengue, intensificando as vistorias.