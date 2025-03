Ribeirão Pires reforça Atenção Primária com mais profissionais do programa Mais Médicos

A Rede de Atenção Primária de Ribeirão Pires – Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – vai receber o reforço de três novos profissionais por meio do programa Mais Médicos, do Governo Federal. Com a chegada dos médicos, o município passará a contar com 15 profissionais atuando na rede municipal. A adesão ao programa foi realizada pela Secretaria de Saúde, após a liberação do Ministério da Saúde para o cadastramento de municípios interessados.

“O programa fortalece nosso quadro de profissionais, contribuindo para a qualificação da rede de Atenção Primária e agilizando o atendimento dos moradores. Esse reforço se soma aos investimentos que Ribeirão Pires vem realizando nos últimos anos para modernizar e ampliar os serviços, garantindo um atendimento mais humanizado e eficiente para a população”, destacou o secretário de Saúde, Clovis Volpi.

Nos últimos quatro anos, a Prefeitura de Ribeirão Pires tem promovido a reestruturação da Rede de Atenção Primária, ampliando e modernizando os serviços. Foi inaugurada a Nova Unidade de Saúde da Família (USF) Parque Aliança – a maior da cidade -; reformada e modernizada a USF Ouro Fino, assim como também foi reformada e ampliada a USF Jardim Luzo. Atualmente, estão em fase avançada as obras para a construção da nova unidade na Vila Sueli e da USF Jardim Serrano, que será a 11ª do município.

O Programa Mais Médicos tem como objetivo suprir a demanda por profissionais de saúde em diferentes regiões do país, garantindo atendimento de qualidade e ampliando o acesso da população aos serviços médicos.